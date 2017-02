El Ahmadi terug bij Feyenoord, Elia nog afwezig

Karim El Ahmadi is terug op het trainingsveld bij Feyenoord na zijn verrichtingen mat Marokko in de Afrika Cup. Eljero Elia traint nog altijd binnen, vanwege hamstringklachten.

El Ahmadi miste de eerste drie competitieduels van 2017 en ook het bekerduel tegen Vitesse was hij niet inzetbaar. De middenvelder was opgeroepen voor de Afrika Cup, waarin hij met Marokko in de kwartfinale werd uitgeschakeld.



Eljero Elia werd in de laatste competitiewedstrijd tegen NEC al in de rust gewisseld wegens een hamstringblessure. Volgens trainer Giovanni van Bronckhorst was dat uit voorzorg en leek er geen schade te zijn. Of hij kan spelen in de komende wedstrijd tegen FC Twente is nog niet duidelijk.