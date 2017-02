Vader neemt dochtertje mee op dievenpad

Politie Rotterdam (Archief foto) - Thijs Kern

De politie heeft een 39-jarige winkeldief opgepakt in Sliedrecht. De man had spullen gestolen bij de Marskramer op de Kerkbuurt.

Toen agenten hem wilde aanhouden op de Merwedestraat, ging de man er rennend vandoor. Hij kwam echter niet ver. Agenten pakten hem op op de Klopstraat.



De man ging met de agenten naar zijn auto. Daar lagen niet alleen allerlei gestolen spullen in, maar ook zijn dochtertje. De peuter zat op haar vader te wachten tussen keukenbenodigdheden, een frituurpan, speelgoed en dekens.



Agenten brachten het meisje naar huis. Daar vonden ze in de garage nog meer spullen die mogelijk gestolen zijn. Alles is in beslag genomen. Er wordt nog onderzocht waar de spullen vandaan komen.