Schiedammers voor halve prijs naar Stedelijk Museum Schiedam

Schiedammers kunnen vanaf zaterdag voor de helft van de prijs naar het Stedelijk Museum in Schiedam. Het museum wil met de korting meer stadsgenoten binnenkrijgen. Ze betalen voortaan nog maar 5 euro.

Directeur Deirdre Carasso zegt dat het Schiedamse museum landelijk goed bekend staat als een kunstmuseum. "Maar Schiedammers weten de weg nog niet te vinden", en dat moet veranderen vindt ze.Carasso: "Ik denk dat het heel fijn is als mensen weten dat er ook schoonheid en verhalen over je geschiedenis dicht bij huis te vinden zijn."Naast de korting aan de deur introduceert het Stedelijk Museum een nieuw betaalconcept voor het eten dat te krijgen is: 'betaal wat je het waard vindt'. Bezoekers kunnen brood smeren en koffie en thee pakken. Achteraf betalen ze zoveel als ze willen."We hebben alleen maar Schiedamse en Rotterdamse producten van bijvoorbeeld Het Vlaamsch Broodhuys en De Bonte Koe. Iedereen, dus ook niet-Schiedammers, mogen betalen wat ze kunnen", aldus Carasso.In 2015 stond het Stedelijk Museum aan de rand van de afgrond . Er kwam een reddingsplan, maar de gemeente stelde als voorwaarde dat het museum zich meer moest richten op de Schiedammers De nieuwe directeur Carasso heeft daarom deze maatregelen bedacht. "We hopen hiermee nieuwe bezoekers te trekken die anders niet zouden komen."Het museum is niet bang dat mensen misbruik maken van de nieuwe betaalregeling. Dat blijkt in het verleden op andere plekken goed te zijn gegaan.Zaterdag starten drie nieuwe tentoonstellingen met historische spullen en kunst uit Schiedam. Zo staat onder meer het werk van de Schiedamse kunstenaar Diet Wiegman centraal en zijn foto's van Schiedammer Paul de Graaff tentoongesteld.