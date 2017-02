16-jarige Femke doneert voor vierde keer haar lange haar

de 16-jarige Femke

Bijna honderd vrouwen en mannen hebben in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam hun haar afgestaan om er pruiken van te maken voor mensen met kanker. Onder hen was ook de 16-jarige Femke, die de gevolgen van vreselijke ziekte van dichtbij meemaakte.

''Mijn jongste broertje had leukemie en is helaas overleden na twee jaar. Toen ik zes was had ik zoiets van 'het moet er nu toch af, dus dan ga ik het helemaal doen en ga ik het doneren'. En dat doe ik sindsdien eigenlijk iedere keer.''



Van het afgeknipte haar worden haarwerken zoals pruiken gemaakt die kosteloos worden aangeboden aan kankerpatiënten van het Rotterdamse ziekenhuis.



Wereldkankerdag

"We doen het in het kader van Wereldkankerdag", zegt Krystle Stok van stichting OOK (Optimale Ondersteuning bij Kanker).



"We hebben mensen een jaar lang geënthousiasmeerd om hun haar te laten groeien en de aanmeldingen stroomden vanzelf binnen."



25 centimeter

De donateurs moesten minimaal 25 centimeter van hun haar laten afknippen, zodat dit verwerkt kan worden in een haarwerk. Per pruik zijn vijf of zes haardonaties nodig.



Of er een groot tekort is aan haarwerken, durft Stok niet te zeggen. "Ik zou bijna zeggen: hoe meer donaties, hoe beter. Dan kan je mensen die hun haar hebben verloren weer blij maken."