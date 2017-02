Geen schadevergoeding voor bewoners na bouw Rotterdam Centraal

Omwonenden van Rotterdam Centraal Station hoeven niet te rekenen op een vergoeding voor de geleden schade tijdens de bouw van het station. Dat heeft wethouder Ronald Schneider geschreven aan de Rotterdamse gemeenteraad.

Bewoners van de Provenierswijk dienden in 2013 een collectieve claim in voor schade door onder meer trillingen en wateroverlast. Het ging in totaal om tachtig claims die waren ingediend via de bewonersvereniging.De gemeente heeft onderzoeksbureau Lengkeek Expertises naar de schade laten kijken. Dat zegt nu na ruim drie jaar dat er geen verband is tussen de geclaimde collectieve schade en de werkzaamheden. Een vergoeding zit er daarom niet in.Volgens wethouder Schneider kunnen individuele gedupeerden nog wel zelf naar de rechter stappen.De reden dat het besluit van de gemeente zo lang op zich heeft laten wachten, is dat de informatie die nodig was niet meteen beschikbaar was. Rotterdam heeft daarvoor excuses aangeboden.