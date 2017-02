Aanleg nieuwe Dordtse natuur in volle gang

De Nieuwe Dordtse Biesbosch

Nationaal Park de Biesbosch groeit. De aanleg van het natuurgebied De Nieuwe Dordtse Biesbosch is namelijk in volle gang. Na jarenlang gesteggel over de plannen worden de Dordtse- en Sliedrechtse Biesbosch met elkaar verbonden.





Protest

Over de aanleg van nieuwe natuur en recreatie in het buitengebied wordt al dik twintig jaar gesproken. Er kwamen protesten van onder meer boeren. De Raad van State moest hier zelfs uitspraak over doen.



De plannen zijn ook vanwege bezuinigingen al meerdere keren aangepast. Het Rijk en de provincie besloten minder geld bij te dragen dan aanvankelijk was toegezegd.



Boswachter Thomas van der Es van Staatsbosbeheer is enthousiast over wat er nu ontwikkeld wordt. "Mensen kunnen hier straks heerlijk ontsnappen aan de drukte van de stad. En ook voor vogels wordt het een fantastisch gebied, voor de roerdomp bijvoorbeeld. Maar ook de bever zal hier veel gebruik van maken."



In het eerste kwartaal van 2018 moeten de werkzaamheden afgerond zijn.



Bekijk hier de hele vlog met boswachter Thomas over de Nieuwe Dordtse Biesbosch