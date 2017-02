'Rotterdammer? Dan bent u al genoeg gestraft'

De Amsterdamse wijkagent

Een man uit Rotterdam is op wel een heel bijzondere manier onder een boete uitgekomen in Amsterdam. De Rotterdammer had zijn auto fout geparkeerd.





Het antwoord van de Amsterdamse agent was daarop nog verrassender: "Dan bent u al genoeg gestraft. Geen boete, fijne dag."







Een woordvoerder van het korps kan niets zeggen over de omstandigheden rond het voorval, maar heeft geen reden om aan het verhaal van de wijkagent te twijfelen.



De politie in Rotterdam juicht het initiatief van de Amsterdamse wijkagent in ieder geval toe:



Buurtagent Frank Westerop van van team Watergraafsmeer sprak de automobilist hierop aan, die vervolgens met het verrassende antwoord kwam: "Ja, maar ik kom uit Rotterdam."Het antwoord van de Amsterdamse agent was daarop nog verrassender: "Dan bent u al genoeg gestraft. Geen boete, fijne dag."Een woordvoerder van het korps kan niets zeggen over de omstandigheden rond het voorval, maar heeft geen reden om aan het verhaal van de wijkagent te twijfelen.De politie in Rotterdam juicht het initiatief van de Amsterdamse wijkagent in ieder geval toe: