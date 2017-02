Autovakvrouw uit Spijkenisse in docu over veranderende autowereld

Kim van Ommen Gwen Jansen

Het vak van garagehouder is aan het veranderen. Auto's gaan steeds meer op rijdende computers lijken en dat heeft gevolgen voor de mensen die de auto's repareren. Kim van Ommen uit Spijkenisse van Kim's Speed Shop zoekt haar toekomst daarom in autotuning.

Kim is een van de garagehouders die worden gevolgd in de documentaire 'De autovakmannen' van Gwen Jansen. De filmmaker volgde twee jaar lang negen automonteurs en ondernemers die gepassioneerd zijn over hun vak.



"Voor mij zijn het echt een soort helden die ondergronds leven", vertelt Gwen. "Terwijl ze wel zorgen dat wij op tijd bij onze afspraakjes zijn. Ik vond dat ze wel zichtbaar mochten worden."



Computeronderhoud

Met de komst van de zelfrijdende auto's zien de automonteurs hun beroep veranderen, omdat het onderhoud van de vervoersmiddelen anders is. "Ze zijn ooit met de steeksleutel begonnen, maar nu moeten ze met computers aan de bak", zegt Gwen.



Kim zorgt ervoor dat ze goed wordt bijgeschoold, maar specialiseert zich tegelijkertijd in autotuning om haar toekomst te verzekeren.



"De hoofdzaak is hier reparatie, onderhoud en APK, want tuning is seizoensgebonden. Maar ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik met LSD-scharnieren inbouwen goed aangeschreven sta. Die deuren gaan als vleugels omhoog", verduidelijkt Kim lachend.



Over de film zijn maker en hoofdpersoon dik tevreden. Hij draait 23 februari in Pathé in Rotterdam-Zuid en volgens Kim is 'ie de moeite waard. "Niks is gespeeld, niets is gemaakt. Het is zoals wij zijn", besluit ze.