De bosuil in Chris Natuurlijk van 4 februari

Bosuilen, eettentoonstelling Wereldmuseum, de uitgestorven quagga en uit de trein in de natuur(film) in Chris Natuurlijk

Hoor de roep van de mannetjesbosuil in het donker. Hij is op zoek naar een vrouwtje. Chris Natuurlijk gaat met Niels Godijn - ecoloog in de Albrandswaard - op zoek naar de bosuil. Van alle inheemse vogels krijgt de bosuil het eerst de lente in zijn kop. De bosuil in Poortugaal moet op zoek naar een nieuw vrouwtje. Zijn partner is waarschijnlijk bosuil305 , een vrouwtjesbosuil die de ecoloog op 12 januari dood aantrof , bungelend in het prikkeldraad.Slagerszoon Abdelkader Benali is even terug in Rotterdam, de stad waar hij is opgegroeid. Voor de tentoonstelling Ikkookdusikben van 9 februari tot en met 30 juli in het Wereldmuseum Rotterdam , maakt de schrijver en historicus een filmpje over streetfood in Rotterdam. Van uierboord tot een perfect gebakken visje. Chris Natuurlijk gaat een stukje met hem mee op pad en hoort onderweg wat er straks te zien is op de tentoonstelling waar hij als gastconservator aan mee werkt.De dodo daar hebben we allemaal wel eens van gehoord. Een beroemd uitgestorven dier. Maar de quagga? Dat is de schlemiel van de uitgestorven dieren. Was het nu een zebra, een ezel of een paard? Reinier Spreen, schrijver van Monument voor de quagga, vertelt over zijn boek en over de Zondagmiddaglezing@hetnatuurhistorisch die hij op zondag 5 februari geeft over de quagga in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.Reizigers die op Rotterdam Centraal Station aankomen, kunnen er niet omheen: de beelden van de adembenemende natuur van Nieuw-Zeeland zuigen de reizigers naar binnen in een halfopen mini-bioscoop. In de tijdelijke ruimte in de hal van het station, is de video-film Establishing Eden te zien, gemaakt door het kunstenaarsduo Broersen&Lukács.Wie goed kijkt, herkent soms het landschap uit The Lord of the Rings, maar soms ook hebben de beelden een vervreemdend effect. De film is zowel onderdeel van het International Film Festival Rotterdam (IFFR) als van Art Rotterdam, als bewijs dat beeldende kunst en film steeds meer samensmelten. Nog te zien tot en met 12 februari Waar hoor je over mooie parken, goede boeken, of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.