Wie is man met hondje bij schietpartij Rotterdam Zuid?

Vorige week waren we in Bureau Rijnmond op zoek naar getuigen van een schietpartij aan het W.G. Witteveenplein in Rotterdam. De schietpartij was vorige week maandag 23 januari om tien voor half negen in de avond. Een 38-jarige Rotterdammer is geraakt. Hij is zwaargewond afgevoerd en zijn toestand is nog steeds zorgwekkend. Afgelopen maandag is een 21-jarige Rotterdammer aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij deze zaak. De politie is nog steeds op zoek naar op zoek naar één specifieke getuige. Uit gesprekken met getuigen en buurtbewoners komt naar voren dat er vlak na het schieten een man met een hondje op het W.G. Witteveenplein was. Hij is mogelijk een belangrijke getuige. De politie wil hem graag spreken.









U kunt bellen met 0800-6070. Ook kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen op 079-3458 999.