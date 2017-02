Man beroofd bij pinautomaat in Kralingen

De volgende straatroof heeft de opbouw van een spannende film. Plaats van handeling is een stoep bij de pinautomaat. Een pinnende man is het slachtoffer. De verdachte is een man op een fiets met een mes.