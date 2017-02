Aboutaleb: 'beschuldiging voelt als trap in mijn buik'

Burgemeester Ahmed Aboutaleb

Een debat over de komst van een Palestijns congres in Rotterdam is donderdag in de gemeenteraad behoorlijk uit de hand gelopen. Burgemeester Aboutaleb reageerde fel op eerdere beschuldigingen van Leefbaar Rotterdam dat hij onbetrouwbaar zou zijn.

''Het voelt als een stomp in het gezicht, een trap in mijn buik'', aldus een woedende Aboutaleb.



Congres

De onenigheid draait allemaal om de geplande bijeenkomst Palestinians in Europe op 15 april in De Doelen in Rotterdam. Afgelopen zomer had Leefbaar daar raadsvragen over gesteld omdat een van de deelnemers aan de conferentie banden zou hebben met Hamas, een Palestijnse organisatie die op een Europese terreurlijst staat.



Aboutaleb zegde daarna toe dat 'het college vanzelfsprekend het gedachtegoed van alle organisaties of individuen verwerpt die terreur verheerlijken en/of van terroristische aard zijn. Leefbaar dacht dat daarmee het congres verboden zou worden'.



Groen licht

Nadat onderzoek naar de Palestijnen was uitgevoerd, constateerde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid dat niets het congres in de weg staat.



''Uit geen enkele bron is gebleken dat de conferentie door Hamas wordt georganiseerd'', aldus Aboutaleb. Daarop gaf hij er definitief groen licht voor.



Leefbaar Rotterdam verweet Aboutaleb onbetrouwbaarheid, maar trok die beschuldiging uiteindelijk na veel protest in de raad donderdag weer in.



Tien jaar geleden werd het congres ook al eens georganiseerd in De Doelen. Ook toen was er veel gedoe over. Uiteindelijk verliep het congres zonder problemen.