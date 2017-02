Storing straatverlichting regio Rotterdam

Een groot deel van de regio Rotterdam heeft donderdagavond zonder straatverlichting gezeten. Het ging volgens berichten op social media onder meer om delen van Rotterdam-West en Noord, Alexander, Beverwaard, Bergschenhoek, Capelle aan den IJssel en Hillegersberg.

Volgens netbeheerder Stedin was er een probleem met het mechanisme in een elektriciteitsstation in Ommoord dat zorgt voor het aanzetten van de straatverlichting in de regio.



Die lezing komt niet overeen met die van veel RTV Rijnmond-volgers en luisteraars. Zij zagen het opeens donker worden en belden de redactie.



Rond 19.00 uur waren de problemen volgens Stedin opgelost en was er overal weer verlichting. Dat werd weersproken door sommige inwoners. Zo zou de verlichting in Nesselande om 20.00 nog niet aan zijn.