Schneider ongelukkig over mogelijk uitstel Woonvisie

Ronald Schneider

De Rotterdamse wethouder Schneider is niet blij met het plan van de PvdA in de provincie Zuid-Holland om de sloopplannen van de gemeente een jaar uit te stellen. Voor het provinciale uitstelplan lijkt een meerderheid te zijn.

In de Woonvisie van de wethouder staat dat duizenden goedkope huurwoningen tegen de vlakte gaan. Daar komen duurdere woningen voor in de plaats.



De PvdA in Zuid-Holland is bang dat er een tekort ontstaat en wil de Woonvisie nu tegenhouden. Onzin, vindt Schneider: "In Rotterdam hebben we voldoende sociale huurwoningen. We hebben 40.000 sociale huurwoningen. Dat is meer dan de doelgroep waarvoor ze beschikbaar zijn."



De PvdA in de Provinciale Staten van Zuid-Holland denkt juist dat er in de toekomst alleen maar meer van dit soort huizen nodig zijn. Ron Hillebrand van de PvdA in Zuid-Holland: "Dat komt door de vergrijzing en meer eenpersoonshuishoudens. We denken dat er eerder behoefte is aan meer woningen, dan aan minder. 20.000 minder is veel te veel."



Wethouder Schneider herhaalde zijn oproep aan de provincie dat ook de andere gemeenten in de regio Rotterdam meer sociale huizen moeten bouwen. Die zouden volgens Schneider ernstig tekort schieten.