Avondwinkel in Rotterdam-West opnieuw overvallen

De Beukelsdijk. Foto: MediaTV

Twee mannen hebben een avondwinkel overvallen aan de Beukelsdijk in Rotterdam. Volgens de eigenaar kwamen twee mannen donderdagavond de supermarkt binnen met een vuurwapen.

Het is onduidelijk of ze iets hebben buitgemaakt. Een getuige zag de mannen de winkel verlaten en ging op zijn fiets in de achtervolging. Op de Essenburgsingel verloor hij de overvallers uit het oog.



Volgens de politie hebben meerdere eenheden de zoektocht nog overgenomen, maar zonder resultaat. De overvallers wisten te ontkomen.



De winkel was de laatste anderhalf jaar tijd vijf keer eerder doelwit van overvallers. De eigenaar wil dat er camera's in de straat komen om de overvalgolf te stoppen.