Kamervragen over evacuatie Intercity Direct

Foto: MediaTV

De SP in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld aan staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur over de evacuatie van de Intercity Direct bij Rotterdam eerder deze week. In de defecte trein in de donkere HSL-tunnel zaten de passagiers meer dan twee uur vast.

Zo wil de SP weten hoe de passagiers van de extra snelle trein worden gecompenseerd.



Kamerlid Smaling wijst er ook op dat er de afgelopen weken veel storingen waren op het reguliere spoor tussen Den Haag en Breda. Smaling wil weten of dat het gevolg is van het feit dat de Intericty Direct sinds kort ook op dit traject wordt ingezet.



Eerder zette ook reizigersorganisatie Rover vraagtekens bij de storing. Het duurde volgens Rover wel erg lang voordat iedereen de tunnel uit kon komen, terwijl er vlakbij altijd een locomotief klaarstaat om stilgevallen treinen weg te slepen.