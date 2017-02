Snackbar overvallen in Gorinchem

Foto: streetview

Een man heeft donderdagavond in Gorinchem een snackbar overvallen. Hij kwam halverwege de avond de zaak aan de Gildeweg binnen en bedreigde het aanwezige personeel met een vuurwapen.

De overvaller is er met een onbekend geldbedrag vandoor gegaan. Hij is niet meer door de politie aangetroffen.



Het personeel, een man en vrouw, is niet gewond geraakt.