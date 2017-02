Cameratoezicht Maassluis uitgebreid na vernielingen

Station Maassluis Kappotte ramen op het perron

Bij NS-station Maassluis-West worden zo snel mogelijk camera's opgehangen. Dat heeft burgemeester Haan toegezegd. Aanleiding is de vernieling van meerdere ruiten van een wachtruimte op één van de perrons.

De Verenigde Senioren Partij (VSP) in Maassluis vroeg donderdag om het cameratoezicht. Burgemeester Haan heeft dat meteen tijdelijke camera's geregeld, maar Ton Luijendijk van de ouderenpartij wil permanent toezicht:



''Wat ons betreft zal het cameratoezicht blijvend zijn. Uiteindelijk zullen mensen moeten weten dat dit soort acties niet getolereerd kunnen worden. Het kost geld en het veroorzaakt een gevoel van onveiligheid.''



In Maassluis zijn de laatste weken meer ruiten ingegooid. Zo was het raak in de Burgemeesterswijk en bij de Academie voor Kunst en Cultuur. In de Burgemeesterswijk was het afgelopen zomer ook onrustig toen bewoners het aan de stok kregen met hangjongeren.