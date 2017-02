Machinist negeerde sein bij botsing Maasvlakte

Een botsing van een goederentrein op de Maasvlakte eind vorig jaar was de schuld van de machinist van de trein. Hij reed door terwijl hij geen groen sein had, zegt een woordvoerder van DB Cargo, de eigenaar van de trein, vrijdag tegen RTV Rijnmond.

Een paar dagen voor de kerst reed een goederentrein op lege wagens die op een rangeerdeel bij de Beerweg stonden. Zes wagons ontspoorden , maar niemand raakte gewond.Volgens DB Cargo stond de machinist rond 05.50 uur in de mistige ochtend te wachten bij een sein. Hij wachtte op instructies van de treindienstleider, die het spoor moest vrijgeven. Een telefoontje werd echter niet beantwoord.Toen het sein naar de kleur geel ging, besloot de machinist toch te gaan. Bij het optrekken merkte hij dat de locomotief slipte. Hij probeerde dat te stoppen, maar was zo druk met die actie dat hij een volgend rood sein miste.De treindienstleider op Kijfhoek zag in zijn systeem de trein passeren. Het lukte hem de machinist te waarschuwen, die daarop remde. Desondanks botste de locomotief op de lege wagens.Door de klap ontspoorden de wagens van Rurtahlban, die worden gebruikt voor het vervoer van containers. Ook de locomotief liep flinke schade op.Op het rangeerspoor Maasvlakte wordt het beveiligingssysteem 'ERTMS staff responsible' gebruikt. Het systeem grijpt niet in bij een snelheid van 40 km per uur of lager. De machinist is dan verantwoordelijk.DB Cargo is de grootste spoorvervoerder van Nederland. In 2016 reed een machinist elf keer voorbij een rood sein. Alleen bij het voorval op de Maasvlakte leidde dat tot een botsing.