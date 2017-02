Buitenbad Caribabad Gorinchem weer open

Foto: Pixabay

Het buitenbad van het Caribabad in Gorinchem is weer open. Het bad wordt vrijdagmiddag na een verbouwing van drie maanden weer geopend voor zwemliefhebbers.

Het buitenbad moest eind oktober tijdelijk dicht, omdat de tegels loskwamen. "Een jochie kwam vol trots boven met twee tegels in z'n hand. Dan gaan de seinen op rood. Het bleek dat de hele bodem toe was aan vervangen", vertelt directeur Rob Koster.



Naast de bodem zijn ook de wanden van het bad, de onderwaterverlichting en de onderwatercamera's aangepakt.



Het Caribabad knapt vrijdag ook het binnenbad op. Medewerkers plakken tegels met speciale lijm weer vast. Zij moeten daarvoor met duikpakken en zuurstofflessen naar de bodem. "Het is te diep om met ingehouden adem te doen", zegt een van de duikers.



Het bad hoeft niet dicht voor de renovatie, zegt Koster. "Het hele bad leeg laten lopen, dat is zo'n 700.000 liter, is geen optie. Dan zijn we dagen uit de roulatie en dat kan niet."