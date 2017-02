Monstertrucks terug in de Kuip

De Kuip verandert komende zomer wederom in een racebaan. Het evenement Monster Jam komt op 8 juli terug naar het stadion.

Monster Jam werd vorig jaar voor het eerst gehouden in De Kuip. Meer dan 30.000 bezoekers zagen races van monstertrucks en allerlei andere stunts, zoals sprongen over opgestapelde auto's.De enorme trucks die in actie komen tijdens de demonstratie zijn bijna vier meter hoog en 4500 kilo zwaar en halen een topsnelheid van 160 kilometer per uur.