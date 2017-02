Rotterdams reisbureau failliet

Foto: Google Streetview

Het Rotterdamse reisbureau Flycaboverde dreigt failliet te gaan door aanhoudende financiële problemen. Mensen die een reis hebben geboekt, kunnen daardoor niet meer op reis. Hun vlucht is geannuleerd.

Flycaboverde is gespecialiseerd in reizen naar Kaapverdië, een eilandengroep voor de West-Afrikaanse kust. Het bedrijf heeft faillissement aangevraagd na verschillende tegenvallers.



Het reisbureau aan de Schiedamsedijk is dicht. Via het antwoordapparaat wordt gezegd dat het bedrijf moeilijk bereikbaar is.



De directie schrijft in een mail aan reizigers dat de problemen zijn begonnen door onder meer de concurrentie met andere reisorganisaties. Reizigers zouden massaal zijn overgestapt. Bovendien is daardoor "een prijzenoorlog ontketend naar Sao Vincente", een van de eilanden.



Vliegmaatschappij

Volgens de directie liep de samenwerking met een vliegmaatschappij niet lekker. De samenwerking zou daardoor vroegtijdig zijn gestopt.



Ook zou de vliegmaatschappij vluchten hebben geannuleerd en vertraagd, en ongeplande tussenlandingen hebben gemaakt.



Terugvliegen

Reizen naar Kaapverdië die via Flycaboverde zijn geboekt, zijn geannuleerd. De curator neemt contact met gedupeerde reizigers.



Passagiers die zich nog op de eilandengroep bevinden, worden nog wel teruggevlogen naar Nederland.