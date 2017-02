'AkzoNobel zet personeel op glijbaan naar vergoeding'

AkzoNobiel in de Botlek

Vakbond CNV Vakmensen gaat niet akkoord met een sociaal plan dat AkzoNobel op tafel heeft gelegd. De verfproducent wil een lagere ontslagvergoeding geven dan bij de vorige reorganisatie en dat zint de vakbond niet.

AkzoNobel heeft onder meer een vestiging in de Botlek, waar chloor en verf worden geproduceerd. Over het hele land dreigen meer dan driehonderd werknemers hun baan kwijt te raken.



Meer winst

Volgens CNV wil AkzoNobel mensen ontslaan om meer winst te maken. "Dat mag dan ook wel wat kosten. Maar de verfreus presenteert nu een eindbod dat mensen op het verkeerde been zet", zegt vakbondsbestuurder Arthur Bot.



AkzoNobel wil werknemers niet alleen compenseren met geld, maar ook met scholing. Sommige medewerkers gaan er daardoor tienduizenden euro's op achteruit, aldus Bot.



Meer reorganisaties

CNV denkt dat er meer reorganisaties aan zitten te komen, omdat het werk steeds meer wordt geautomatiseerd. De vakbond is bang dat AkzoNobel een trend heeft ingezet om steeds minder mee te geven aan ontslagen medewerkers.



Bot: "Een glijbaan naar beneden dus voor alle werknemers die tussen nu en dan wellicht worden getroffen door een reorganisatie."



CNV Vakmensen houdt op 7 en 8 maart ledenvergaderingen over het eindbod van AkzoNobel in Arnhem en Sassenheim. Als het sociaal plan daar niet wordt geaccepteerd, komen er meer ledenvergadering en beraadt de vakbond zich op acties.