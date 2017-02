Bestuurder rijdt door na aanrijding: twee gewonden

Foto: IJsselmonde Nieuws

Twee vrouwen uit Rotterdam zijn donderdagavond aangereden door een bestelbus in Rotterdam-IJsselmonde. Een van hen moest naar het ziekenhuis. De bestuurder is na het ongeluk doorgereden.

De vrouwen van 21 jaar reden rond 22.00 uur op het fietspad van het Kreekhuizenplein toen ze de Kreekhuizenlaan bij het Maasstad Ziekenhuis wilden oversteken.



Een van de slachtoffers werd geschept en kwam een paar meter verder op de weg terecht. Zij heeft volgens de politie een gebroken been en moest naar het ziekenhuis.



De andere vrouw werd licht aangetikt door de wagen en kwam ten val. Zij hoefde niet naar het ziekenhuis.



De bestelwagen is na de aanrijding doorgereden. De politie is nog op zoek naar de bestuurder.