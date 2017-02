Bart Vlietstra te gast in FC Rijnmond

Bart Vlietstra schuift vrijdagmiddag aan in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. De journalist van SANTOS en De Volkskrant bespreekt het komende voetbalweekend met Etienne Verhoeff en Geert den Ouden.

Bovenin de eredivisie wordt het een weekend waarin er eindelijk weer wat verschuivingen kunnen plaatsvinden. De afgelopen drie weken wonnen Feyenoord, Ajax en PSV al hun wedstrijd, maar nu hebben zij uitduels bij FC Twente, Roda JC en AZ op het programma staan.Ook voor Sparta gaat het er om spannen, met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. De Zwollenaren staan nu nog in de degradatiezone, maar het verschil met het "veilige" Sparta is slechts één punt. Excelsior staat tussen beide teams in en gaat zaterdagavond langs bij FC Groningen.FC Rijnmond wordt voor het eerst uitgezonden rond 17:15 uur en daarna ieder uur herhaald tot de volgende middag.