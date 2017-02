Asociale automobilist moet rijbewijs inleveren

Foto: Politie (@vincv6)

Een notoire wegpiraat is vrijdagochtend zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Een motoragent zag de automobilist rijden op de A16 tussen Dordrecht en Ridderkerk en hield hem aan.

Er waren bij de politie veel klachten over de man binnengekomen. Hij zou asociaal en te hard rijden en bumperkleven. De man in de Audi bereikte snelheden tot wel 170 kilometer per uur.