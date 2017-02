Tiener (14) gewond na botsing met brommer

Ambulance Voertuigen Stockfoto (Foto: Tom van Vark)

Een 14-jarig meisje uit Leerdam is vrijdagochtend gewond geraakt in Gorinchem. Ze botste met haar fiets op een bromfietser op de Stationsweg. Het meisje was na het ongeluk niet aanspreekbaar.

Het ongeluk gebeurde rond 07.30 uur. Het is nog onbekend hoe de twee op elkaar klapten.



De tiener is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe het is met de 20-jarige man uit Hardinxveld-Giessendam die op de brommer zat.