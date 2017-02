Rotterdammers vormen kring om Essalammoskee

Rotterdammers maken vrijdagmiddag een kring om de Essalammoskee in Rotterdam-Zuid. Ze willen op het moment dat het vrijdagmiddaggebed aan de gang is aandacht vragen voor de vrijheid van godsdienst. De complete kring wordt om 12.45 uur gemaakt.

Het idee om een kring te vormen ontstond afgelopen week na een terroristische aanslag op een moskee in het Canadese Quebec. Zes moslims kwamen om het leven toen een Canadees het vuur op hen opende in een moskee.



Opkomst

Het evenement 'Hand in Hand 010' begon om 12.00 uur op het Vredesplein. Het is een initiatief van onder meer de Rotterdamse ChristenUnie-SGP, Samen010 en Het Convenant der Kerken en Synagogen van Rotterdam.



Rond 12.15 uur was het opkomst nog niet heel hoog. Zo'n vijftig tot zeventig mensen waren toen komen opdagen.



"Het is een mooi begin, maar we hopen dat het nog wat groeit. We hebben er tweehonderd nodig om een hele kring te maken", aldus ChristenUnie-SGP-fractievoorzitter Setkin Sies.



Maatregelen

Niet alleen in Rotterdam wordt toezicht gehouden tijdens het vrijdagmiddaggebed. Ook in Amsterdam komen stadsbewoners uit solidariteit naar de Blauwe Moskee.



Na de aanslag in Quebec namen moskeeën in Nederland veiligheidsmaatregelen. Bij de Essalammoskee staan bijvoorbeeld lockers waar tassen in moeten worden gezet.



De veiligheid van de moskeeën staat vrijdag ook op de agenda van een ingelast overleg tussen ministers Lodewijk Asscher (Sociale Zaken), Stef Blok (Veiligheid en Justitie), de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en vertegenwoordigers van zes moslimkoepels.



Toename incidenten

Volgens Dick Schoof van de NCTV is het aantal incidenten bij moskeeën toegenomen. Om wat voor incidenten het gaat, is onbekend.



Schoof zegt dat er tientallen incidenten waren bij islamitische gebedshuizen het afgelopen jaar. De daders lijken vooral uit rechts-extremistische hoek te komen.



De dreiging is echter niet zo groot dat vanuit de rijksoverheid extra maatregelen nodig zijn.