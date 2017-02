Recordaantal reizigers voor Waterbus

Foto; archief

De Waterbus heeft vorig jaar een recordaantal van 1,8 miljoen passagiers vervoerd in de regio Rotterdam en de Drechtsteden. Dat is een stijging van 6 procent. Nog nooit vervoerde de Waterbus zoveel mensen.

Steeds meer reizigers weten de Waterbus te vinden. Vooral in de spits maken forenzen en scholieren van de boot gebruik. De Waterbus hoopt dit jaar uit te komen op 2 miljoen passagiers.



Er is sinds vorige maand op donderdag, vrijdag en zaterdag een avondvaart bij gekomen. Reizigers kunnen nu tot 01.00 uur 's nachts tussen Papendrecht en Dordrecht en tussen Dordrecht en Zwijndrecht met de Waterbus.



De Waterbus is volgens de OV-klantenbarometer een van de meest gewaardeerde vormen van openbaar vervoer.