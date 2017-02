Patiënt tbs-kliniek Kijvelanden steekt medewerker neer

Foto: MediaTV

Een medewerker van tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal is vrijdagmiddag neergestoken door een patiënt. Het slachtoffer is er slecht aan toe, zegt een woordvoerder het ministerie van Veiligheid en Justitie.





De hulpdiensten hebben de man ter plekke gereanimeerd. Het slachtoffer is met een spoedtransport naar het Erasmus MC gebracht.



De dader had zich verschanst in de kliniek, maar is volgens een woordvoerder van justitie inmiddels aangehouden.







