Vier tieners vast voor overval maaltijdbezorger

Foto: archief

Vier jongens hebben donderdagavond een maaltijdbezorger overvallen in Schiedam. De 17-jarige jongen reed rond 21.05 uur op de Parkweg toen hij werd bedreigd met een vuurwapen. Niemand raakte gewond.

Agenten in burger waren op het moment van de overval in de buurt. Ze hielden een postactie, omdat de laatste tijd vaker maaltijdbezorgers worden overvallen.



De agenten zagen de daders al snel lopen op de Nieuwe Damlaan. Na een korte achtervolging werden de jongens gepakt. Een van hen had een luchtdrukwapen bij zich.



De daders zijn vier tieners: een 15-jarige Vlaardinger en drie Schiedammers van 14 en 16 jaar. Zij zitten vast op het politiebureau.