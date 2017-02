Sparta zonder Loris Brogno tegen PEC Zwolle

Sparta-trainer Alex Pastoor

Sparta moet het komende zondag in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle doen zonder Loris Brogno. De aanvaller kampt met een enkelblessure. Trainer Alex Pastoor beschikt verder over een fitte selectie. Ook de nieuwkomers Jerson Cabral en Martin Pusic zijn inzetbaar.

"Ze zijn heel fit, dus wat dat betreft kunnen ze spelen. Waar we wel voorzichtig mee zijn is hun fysieke reactie op een andere ondergrond dan ze in het afgelopen half jaar gewend zijn geweest. Dat wordt te vaak onderschat, dat merken wij nu ook," aldus Pastoor.



In de laatste competitiewedstrijd tegen Willem II speelde Sparta met vijf andere spelers in vergelijking met de duels met AZ en FC Volendam (beker). "Het is wel logisch dat de basis weer lijkt op de basis van AZ of FC Volendam. Dat lijkt meer op wat we gewend waren te doen."