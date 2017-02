Gio: 'Opgelucht dat El Ahmadi terug is, hij gaat spelen'

Giovanni van Bronckhorst

Karim El Ahmadi start zondag in de basis van Feyenoord in de uitwedstrijd tegen FC Twente. "Ik ben opgelucht dat El Ahmadi weer terug is. Blij dat hij fit is. El Ahmadi gaat spelen, ja," aldus trainer Giovanni van Bronckhorst tijdens de wekelijkse persconferentie in de Kuip. El Ahmadi keerde deze week terug in Rotterdam na zijn avontuur met Marokko in de Afrika Cup.

De oefenmeester van Feyenoord gaat er ook vanuit dat Eljero Elia gewoon inzetbaar is. Hij ontbrak gisteren nog op de training, maar deed vrijdag deels mee. Keeper Kenneth Vermeer ontbreekt nog in de selectie. Hij was deze week ziek en speelt volgende week met Feyenoord 2 tegen SC Heerenveen.



Vraag is wie Van Bronckhorst zondag slachtoffert tegen FC Twente, nu El Ahmadi weer beschikbaar is. Daar deed de trainer geen uitspraken over.



FC Twente - Feyenoord begint zondag om 14.30 uur en is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond.