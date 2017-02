Teruggekeerde El Ahmadi: 'Blij dat het goed is gegaan'

Karim El Ahmadi

Karim El Ahmadi is weer terug in Rotterdam. De middenvelder kan in het uitduel van Feyenoord tegen FC Twente spelen, en speelt ook. Dat gaf trainer Giovanni van Bronckhorst alvast prijs.

El Ahmadi heeft in Gabon weinig meegekregen van de verrichtingen van zijn club. "Alleen via livescore en fr12. Verder heb ik het niet goed kunnen zien, niet via streamen. Dat is spannend als je niet speelt. Ben blij dat het goed is gegaan, alleen in de beker minder. In de competitie staan we er goed voor," aldus de van de Afrika Cup teruggekeerde El Ahmadi.



De middenvelder kan met Feyenoord direct aan de bak, uit bij FC Twente, zijn oude club. "Speciaal, ik ben daar geboren en getogen. Heb daar veel familie en vrienden. Maar het is een normale wedstrijd die je moet winnen."