Hardleerse Rotterdammer de fout in bij Waspik

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Een 29-jarige Rotterdammer is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden bij het Brabantse Waspik. Hij zat vermoedelijk onder invloed achter het stuur. Ook had hij geen rijbewijs. Het was niet de eerste keer dat hij de fout in ging.

Een agent zag de man slingerend over de A59 rijden. Ook had de auto een kapot remlicht. In het politiesysteem stond dat deze auto regelmatig werd bestuurd door mensen zonder rijbewijs.



Ter hoogte van Waspik gaf de agent een stopteken. De bestuurder, die in het verleden vaker was gepakt voor het rijden zonder rijbewijs, had nog steeds geen rijbewijs gehaald. Ook rook hij naar hennep.



De Rotterdammer is opgepakt. Uit een bloedmonster moet blijken of hij onder invloed was. De auto van de man is in beslag genomen.