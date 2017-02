Asbestverwijdering op RDM-terrein

De komende dagen wordt op het RDM-terrein op Heijplaat asbest verwijderd. Dat gebeurt op de nieuwe trainingslocatie van Deltalinqs aan de Scheepsbouwweg.

Het asbest zit in onderdelen van de voormalige rubberfabriek van Shell. Die onderdelen zouden worden gebruikt voor de oefenlocatie voor onderhoudstechnici en mbo- en hbo-studenten.Uit nader onderzoek van SGS is gebleken dat er in de pakkingen onder meer in de destillatietorens asbest zit verwerkt. Het gaat om wit asbest , dat behoort tot het asbest met een normaal risico.Het asbest wordt deels op de locatie verwijderd. Andere onderdelen worden in containers vervoerd naar Shell Pernis, waar het wordt schoongemaakt.