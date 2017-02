Justitie lost zaken op met herstelactie na dna-blunder Bart van U.

DNA

Het herstellen van fouten die gemaakt zijn rondom de Rotterdamse moordenaar Bart van U. heeft geleid tot de oplossing van meerdere zaken. Dat heeft de hoofdofficier van justitie van het parket Amsterdam vrijdagmorgen gezegd op NPO Radio1.

Bart van U. bracht in februari 2014 oud-minister Els Borst om het leven. Een jaar later bracht hij zijn zus om het leven in haar woning aan de Oude Dijk in Rotterdam. De Rotterdammer was al een keer aangehouden voor wapenbezit, maar justitie is toen vergeten om dna van hem af te nemen. Als dat wel was gebeurd, was de moord op Borst eerder opgelost en had de moord op zijn zus mogelijk voorkomen kunnen worden, omdat van U. dan had vastgezeten.



Alsnog dna-materiaal afgenomen

Justitie heeft de afgelopen maanden bij honderden veroordeelden alsnog dna-materiaal verzameld. Op basis daarvan zijn in 109 zaken nieuwe verbanden gelegd. In de meeste gevallen gaat het om diefstallen en inbraken. Maar volgens justitie zitten er ook 15 ernstiger zaken bij.



Hoofdofficier Theo Hofstee zei op NPO Radio1 dat er onder meer doodslag en zedenmisdrijven bij zitten . "De zaken komen uit het hele land", laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Hij kon niet zeggen of er zaken in onze regio bij zaten.



Volgens justitie is sinds 2010 in bijna 3000 zaken geen dna afgenomen. Inmiddels is dat bij ruim 80 procent van deze personen alsnog gebeurd.