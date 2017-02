Topblues met Barrelhouse in Live uit Lloyd

Barrelhouse

Toen de Nederlandse bluesband Barrelhouse voor het eerst speelde was Live uit Lloyd-maker Ronald tien jaar oud. 43 jaar later is de band nog altijd bij elkaar en lanceerde Barrelhouse onlangs een nieuw album. 'Almost There' is hun 15e plaat en klinkt als een klok, die niet heeft stilgestaan...

Tineke Schoemaker en haar vijf bandgenoten zijn vorig jaar de Bullet Sound Studio ingedoken om een nieuw album min of meer live op te nemen. 'Almost There' bestaat uit twaalf nummers, zowel uptempo als ingetogen nummers. De blues is onvervalst de rode draad in alle songs die voor een groot deel autobiografisch zijn en doorspekt met het leven van met name zangeres Tineke Schoekamer (62). Thema's als 'afscheid nemen' en 'loslaten', uit het leven gegrepen zeg maar.



Barrelhouse dus in Live uit Lloyd. Een legendarische band die het nederbluesland decennia lang kleurde sinds 1974 en nog steeds de toon voert in een land dat nog altijd gek is op de blues. De leden zijn inmiddels variërend van 62 tot 70 jaar maar doe je ogen dicht en er staat een geweldige 'jonge honden-band' die je met passie meeneemt en roert. Ouder worden heeft ook zo z'n voordelen...



In Live uit Lloyd met de vertrouwde bezetting: Tineke Schoemaker - vocals, Johnny LaPorte - guitar, Guus LaPorte - guitar, vocals, Han van Dam - piano, Bob Dros - drums, Jan Willem Sligting - bass, contrabas.





