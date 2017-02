Modeketen Chanel baalt van Papendrechtse Chanelle

chanelle

De eigenaresse van een nagelsalon in Papendrecht zit met de handen in het haar. Ze heeft namelijk de advocaten van het wereldmerk Chanel achter zich aan. Het Franse bedrijf dwingt haar om de naam van haar salon ‘Chanelle’ te wijzigen.

“De naam is een samentrekking tussen de naam van mijn dochter Chanel en die van mij.”, vertelt eigenaresse en nagelstyliste Le Ngyun. “Dus voor mij had het nooit een link met het Franse merk.”



Brief Chanel

Chanel is bang dat Le mee wil liften op het succes van hun merknaam. Eerst werd gedreigd met een dwangsom als de naam niet werd aangepast. Maar het bedrijf heeft nu in een brief aangegeven om tafel te willen met Ngyun.



“Chanel wil een oplossing en ik ook, want de salon lijdt onder de ophef en ik zelf ook heel erg. Maar ze blijven wel volhouden dat de naam moet veranderen.”, aldus de Papendrechtse.



Jaloezie

De vaste klanten van ‘Chanelle’ begrijpen er ook helemaal niks van. “Vreselijk vinden we het! Dit heeft Le niet verdiend. Jaloezie is het, omdat ze vorig jaar een prijs heeft gewonnen voor beste nagelstyliste!”



Le overlegt komende week met een merkenadvocaat. Het is nog onduidelijk wanneer het gesprek met Chanel plaatsvindt.