Vondst: 'n Rondje Rotterdam

n Rondje Rotterdam

Het Rotterdams Nieuwsblad deed in 1978 een bijzondere oproep: wie schrijft er een nieuw lied of een nieuwe liedtekst, over Rotterdam?

De beste inzendingen zouden door Johnny Hoes worden gebruikt voor een dubbel-lp.

Zo'n 400 inzendingen kwamen er. En daaruit heeft Hoes inderdaad het een en ander gebruikt voor de dubbel-lp ''n Rondje Rotterdam' die in 1979 verscheen op zijn eigen label Telstar.



Roland Vonk heeft die dubbel-lp nog eens uit de kast gehaald naar aanleiding van de vraag van een luisteraar. Die was op zoek naar een liedje over een jongetje dat in de Kuip wordt geboren en een toepasselijke naam krijgt.

Dat lied, gezongen door Johnny Hoes, staat op de genoemde dubbel-lp.

Met, zo blijkt, een heel stel wat clichématige odes aan Rotterdam.