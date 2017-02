'Na die overval kijk ik 's winters wel vaker naar de deur'

Vuurwapen (archief)

Wat doet een overval met de slachtoffers die achterblijven. Die vraag is weer actueel nu donderdagavond het vier keer raak was in de regio. Het gaat om een maaltijdbezorger in Schiedam, een snackbar in Gorinchem, een garage in IJsselmonde en een avondwinkel in Rotterdam-West. Ze werden alle vier het slachtoffer van een overval.

Bas van der Galiën weet hoe het is om een overval mee te maken. Bij zijn snackbar Pitstop in Zwijndrecht stapte een jaar geleden tegen zeven uur 's avonds een overvaller binnen.



Z'n gezicht volledig bedekt en gewapend met een pistool. "En hij vroeg om geld", zegt de snackbareigenaar. "Ik heb de eerste minuten niets gezegd. Toen ging ik met stemverheffing praten en zag ik dat hij bang werd. Daarna heb ik hem de deur uitgewerkt."



"Ik heb altijd gezegd 'ik geef nooit mijn geld af'en dat zeg ik nog steeds. Mijn vrouw wilde toen hebben dat er camera's in de snackbar kwamen en die heb ik toen geïnstalleerd. Ook sta ik nu in verbinding met de meldkamer van de politie.



"Zelf ben ik één keer wakker geworden van die overval", gaat Van der Galiën verder. "Daarna heb ik er geen last meer van gehad. Alleen in de wintermaanden als het donker is, kijk ik wel vaker naar de deur."