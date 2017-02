ARCHIEF RIJNMOND 29 jan 2017 - Goed voornemen

905-FOTO_De_Spelbrekers_-_lucifersdoosje_OPK

Afgelopen week ben ik vrij fanatiek bezig geweest aan het uitvoeren van een goed voornemen.

Een goed voornemen.

Menigeen maakt het met de jaarwisseling.

Ik maakte het al eerder, in december, op vakantie.



Ik dacht: als ik terug ben ga ik eindelijk beginnen aan het boek dat ik wil maken. Een boek over Rotterdams amusement van de jaren veertig, vijftig en zestig.



In de loop der jaren heb ik heel veel geweldig materiaal verzameld van allerhande Rotterdamse artiesten.

In de 19 jaar dat ik het radio-programma Archief Rijnmond maak, heb ik ook heel wat van die artiesten gesproken.

Het zou zonde zijn als al die verhalen in mijn knipselarchief en in de ether zouden sterven.

Ik moet een boek maken.



Op vakantie dacht ik: ik ga nog een hekel aan mezelf krijgen als ik het niet doe.

Of, nou ja: ik raak in mezelf teleurgesteld als ik het hele plan laat liggen.

Ik moet gewoon beginnen.

Systematisch.

Ik ga drie ochtenden in de week reserveren om eraan te werken.

Dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 10 tot 1 ga ik achter mijn buro zitten en dan ga ik materiaal ordenen en scannen, en ik ga schrijven.



Goed plan, vond ik van mezelf.

Door mijn werk bij de radio heb ik geen dagen van 9 tot 5.

En eigenlijk ook geen weekend.

Ik ben altijd bezig.

En werk en andere beslommeringen lopen nogal door elkaar heen.

Soms is dat knap structuurloos en heb ik het gevoel dat ik tijd zit te verdoen.

Op deze manier zou ik mezelf dwingen om me te focussen.



Ik wist ook al waarmee ik zou beginnen.

Met De Spelbrekers.

Het Rotterdamse duo De Spelbrekers.

Inderdaad, die jongens van het Songfestival-nummer Katinka.



Het hele verhaal van De Spelbrekers omvat precies de jaren en de facetten van het amusement waar ik me op richt.

Als amateurs begonnen in de oorlog, meegelift op de enorme behoefte aan amusement na de bevrijding, gaan meedraaien in het vaderlandse variété-circuit, zogezegd op de schnabbeltoer gegaan, plaatjes gaan maken, voor de radio gaan optreden en uiteindelijk het roer moeten omgooien door de veranderde muzieksmaak, door de opkomst van de televisie en het afkalven van het verengingsleven met daaraan gekoppelde feestavondjes.



Ik heb de mannen van De Spelbrekers, Huug Kok en Theo Rekkers, wel eens uitgebreid voor de microfoon gehad. Ik ben ook herhaaldelijk bij Theo thuis geweest. En in de foto- en knipselmap van De Spelbekers hier in het archief zit genoeg.

Daar is wel een mooi verhaal uit te componeren.



Nou denkt u misschien dat dit verhaal de wending krijgt die nogal wat goede voornemens treft. Dat ik het alweer heb opgegeven.

Dat denkt u dan verkeerd.

Afgelopen twee weken heb ik aardig wat overhoop gehaald om tot een fraai verhaal en een berg opgeknapt illustratiemateriaal te komen.



Toen ik het verhaal af had, printte ik het, en gaf het – ter beoordeling - aan mijn vrouw.

Ik heb groot vertrouwen in haar oordeel.



Het was nogal een epistel.

Acht kantjes.

Acht A4’tjes.



Mijn vrouw moest even een goed moment uitzoeken om het met aandacht tot zich te nemen.

Dat moment kwam toen we samen op de bank zaten.



Vanuit mijn hoek van de bank zag ik mijn vrouw lezen.

Het ene velletje na het andere.

Maar na een velletje of vijf bleef ze bewegingsloos zitten.



Ik keek naar haar ogen.

Waren die nou dicht?

Ja, dus.

Ze was, al lezend, in slaap gevallen.



Oké.



Nou, ik houd het er maar op dat ik een rustgevende schrijfstijl heb.





SPEELLIJST



1. Ik mis je – John Verkroost



2. O, wat ben je mooi - De Spelbrekers



BLIND VERTROUWEN

Eigen opnames van try-out van Blind Vertrouwen, nieuw trio van zanger Jos Bloemkolk en gitarist Theo van Duijl (beiden in de band Noodweer gespeeld) en trommelaar Barry Plunkett.

3. In de disco – Noodweer

4. Wonder - Blind Vertrouwen

5. Blues van berouw - Blind Vertrouwen

6. Kralingse Bos - Blind Vertrouwen

7. Malen met die benen - Blind Vertrouwen



AANKONDIGINGEN

8. Americanas – Metropole Orchestra Big Band



MARINUS VAN HENEGOUWEN

9. Fijn in een kooi – Yvonne van Elburg

10. Zonder jou – Robert de Vries