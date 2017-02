Volg het IFFR via Rijnmond Nu

Zo langzaam, héééél langzaam, gaat het Internationaal FilmFestival Rotterdam naar een apotheose. En dan is het alweer een feit! Het IFFR 2017 laat een schare fans achter met indrukken, inzichten en vierkante oogjes...

Maar zover is het nog niet! Vandaag gaat Rijnmond Nu nog één keer los op het Filmfestival met leuke gasten, live-verslagen en natuurlijk tips.Heb je zelf een interessante filmtip? Of heb je een leuke foto vanaf het IFFR?Mail naar Nu@Rijnmond.nl of twitter je foto naar @JournalistRuudKijk ook op de homepage van Rijnmond Nu.