Luister live: FC Dordrecht - Fortuna Sittard

Luister hier live naar het verslag van de wedstrijd tussen FC Dordrecht en Fortuna Sittard. Rob van der Meer doet vanaf 20.00 uur verslag vanaf De Krommedijk.

FC Dordrecht staat momenteel op de negentiende plaats in de Jupiler League, maar de voorsprong op de nummer laatst Achilles '29 bedraagt al twaalf punten. De hekkensluiter degradeert aan het einde van dit seizoen naar de Tweede Divisie. Tegenstander Fortuna Sittard doet het niet veel beter en staat met 19 punten slechts twee punten voor op de Dordtenaren.Luister je via de app? Kies dan de stream in het menu.