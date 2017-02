Havo-scholier presenteert enquete over Algerabrug

Zo ben je bezig met je profielwerkstuk voor school en even later mag je de uitkomsten presenteren tijdens de gemeenteraadsvergadering. Het overkomt de 17-jarige Thijs Keereweer uit Krimpen aan den IJssel. Hij mag de uitkomsten van een online-enquete naar een nieuwe oeververbinding voor de Krimpenerwaard gaan delen met de raadsleden.

Keereweer wilde voor zijn schoolopdracht weten hoe mensen in de Krimpenerwaard denken over een probleem waarover al heel lang wordt gesproken: 'Hoe moeten de files rondom de Algerabrug aangepakt worden?'De 17-jarige havo-leerling zette een online-enquete in elkaar. Die zou al honderden keren zijn ingevuld. "Ik had het ook echt niet verwacht", zegt hij lachend. "In het begin zei ik nog 'het zou leuk zijn als Rotterdam hier naar zou kijken. Dat is nog wat ver, maar nu mag ik het in Krimpen aan den IJssel doen. Heel erg leuk."Volgens Keereweer is de roep om een nieuwe oeververbinding in de Krimpenerwaard groot. "Je ziet dat veel mensen toch een nieuwe verbinding willen", legt hij uit. "En het overgrote deel van de deelnemers vraagt toch om een tunnel."Maar de uitkomsten zijn wel vrij duidelijk. Het moet de snelste verbinding worden en die mag vooral de mensen in de Krimpenerwaard geen geld kosten. Het rijk moet de portemonnee maar trekken en tol is al helemaal uit den boze.Maar Keereweer is er zeker van dat een tunnel er niet gaat komen. "Zo'n tunnel is wel erg duur", verklaart de scholier. "Wat volgens de meeste mensen het beste idee is, dat is daarmee meteen van tafel,"De enquete van Keereweer staat nog een paar dagen online.