Vlietstra: 'Berghuis uit basis van Feyenoord'

Bart Vlietstra

Als het aan Bart Vlietstra ligt, gaat de terugkeer van Karim El Ahmadi in de basiself van Feyenoord ten koste van Steven Berghuis. De schrijver en Volkskrant-journalist zegt in de voetbaltalkshow FC Rijnmond dat hij Dirk Kuyt sowieso zou laten staan en Jens Toornstra op de plek van Berghuis zou posteren.

Geert den Ouden is het niet met Vlietstra eens. De voormalig spits van Excelsior denkt dat trainer Giovanni van Bronckhorst Jens Toornstra gaat slachtofferen. "Berghuis is in vorm. En Feyenoord heeft niet de beste wedstrijden gespeeld met Toornstra op het middenveld", aldus Den Ouden in FC Rijnmond.



In FC Rijnmond is verder te zien hoe de nieuwe spelers van Sparta denken over hun kansen in Rotterdam-west. Jerson Cabral en Martin Pusic werden deze week aangetrokken om de Kasteelclub van de nodige doelpunten te voorzien.