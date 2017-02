Rotterdamse in Amerikaanse pin-up finale

De Rotterdamse Vivian Kramer, deelnemer aan de Viva Las Vegas Pin-up Contest

De Rotterdamse Vivian Kramer kan haar lol niet op. In april staat ze als pin-up model op het podium van de Viva Las Vegas Pin-up contest. Ze haalde in de voorronde zoveel stemmen dat ze met 11 andere dames in de finale staat.

Kramer is styliste en heeft in Rotterdam haar eigen studio waarin ze vrouwen omtovert tot pin-up modellen om daarna een echte jaren '50 foto te maken. Ze gaat zelf al jaren gekleed in de fifties-stijl. "Ik ben dol op mooi gesneden kleding en toen ik dit wereldje leerde kennen, dacht ik 'dit is mijn plekkie'. Dit is mijn ding".



Een bezoek aan het driedaagse festival Viva Las Vegas stond altijd al op haar verlanglijstje, dus kocht ze een kaartje via de website. Daar zag ze dat de inschrijving voor de pin-up wedstrijd nog liep. "Ik dacht toen 'ik heb zat mooie pin-up foto's van mezelf, dus waarom niet?' We zien wel waar het schip strandt", zegt ze lachend.



Niet verwacht

Tot haar verbazing haalde ze vervolgens genoeg stemmen binnen voor een finaleplaats. "Dat zat niet in de planning. Maar nu het gebeurt, vind ik het wel heel leuk," vertelt de styliste. Volgens Vivian moet ze in Las Vegas in avondjurk het podium op. "Dus ik hoef niet in mijn bikini te lopen. Het gaat vooral om wie je bent en waar je voor staat".



Voor de jurk heeft ze nog even tijd, maar een ding weet de pin-up zeker "Ik wil wel iets unieks. Ik heb al een model op het oog, dus ik ga dit weekend maar even naar stofjes kijken".



Vivian is er van overtuigd dat ze met haar 1 meter 86 een opvallende verschijning zal zijn, maar ze is te nuchter om te denken dat ze kan winnen. "Ik doe mee en dat ga ik goed doen, maar ff reëel, winnen? Nee, dat denk ik niet".