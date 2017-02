Brand bij bedrijf in Oude-Tonge

Bij een houtbewerkingsbedrijf aan de Energiebaan in Oude-Tonge woedt brand. Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om een uitslaande brand.

Nadere informatie ontbreekt nog.Volgens ooggetuigen gaat het om een grote loods met een kantoorgedeelte. Er komen vlammen uit het gebouw. De brandweer is met meerdere waterkanonnen bezig om het vuur te bestrijden.Volgens verslaggever Maikel Coomans gaat het om een grote loods, die deels in gebruik is door een houtbewerkingsbedrijf. De rest van het pand was van een staalconstructiebedrijf, maar dat is inmiddels vertrokken. "Maar er stonden wel nog allerlei spullen en dat maakte het voor de brandweer wat moeilijker om het vuur te bestrijden."Coomans: "De rook waait gunstig weg van het dorp Oude Tonge weg. De brandweer bestrijdt het vuur van meerdere kanten met waterkanonnen. Er hangt ook een helikopter boven me met een hittesensor om te kijken waar de brand precies zit."Het vuur zit voornamelijk in het dak. Een deel van het pand wordt nat gehouden, om te voorkomen dat de hele loods in de as wordt gelegd.