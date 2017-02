Trio onwel door koolmonoxide in Vlaardingen

Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

In Vlaardingen zijn drie mensen onwel geworden in een woning aan de Philips de Goedestraat. Volgens de brandweer is er sprake van een koolmonoxidevergiftiging.

Er zijn vier ambulances ter plaatse. De drie bewoners zijn door de brandweer uit huis gehaald. Ambulancepersoneel heeft de slachtoffers nagekeken.