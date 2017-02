IFFR-publieksprijs naar Moonlight

IFFR 2017. Foto: Mick Somers

Op het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR) is vrijdagavond de Warsteiner Publieksprijs uitgereikt. Dit jaar gaat de prijs naar de film Moonlight van Barry Jenkins.

Moonlight is een verhaal over het opgroeien van een zwarte jongen tot volwassen man in een omgeving waar het gevaar steeds op de loer ligt. De zoon van een alleenstaande verslaafde moeder moet zonder vader zijn weg zien te vinden.



Het publiek van het Filmfestival kan na elke film een cijfer geven tussen de 1 en 5. De film Moonlight van Barry Jenkins kreeg het hoogste cijfer.



Naast de titel krijgt Jenkins nu een prijs van € 10.000,- om te investeren in een nieuwe film of project.